Σε ιστορικό υψηλό το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ – Έφτασε τα 79 έτη
Το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ ανέβηκε το 2024 στα 79 έτη, επιστρέφοντας στα προ-πανδημίας επίπεδα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του CDC
Το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ ανέβηκε το 2024 στα 79 έτη, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό και επιστρέφοντας ουσιαστικά στα προ-πανδημίας επίπεδα, όπως δείχνουν τα νεότερα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Στατιστικών Υγείας (NCHS) των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).
Όπως σημείωσε ο Robert Anderson του NCHS, σύμφωνα με το Euronews, η εικόνα είναι «σχεδόν εξ ολοκλήρου θετική»: η άνοδος δεν αποδίδεται μόνο στην αποκλιμάκωση της COVID-19, αλλά και στη συνολικότερη μείωση της θνησιμότητας από τις βασικές αιτίες θανάτου. Το 2024 καταγράφηκαν περίπου 3,07 εκατ. θάνατοι στις ΗΠΑ – σχεδόν 18.000 λιγότεροι σε σχέση με το 2023 – ενώ τα ποσοστά θνησιμότητας υποχώρησαν σε όλες τις φυλετικές και εθνοτικές ομάδες, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.
