Σε ιστορικό υψηλό το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ – Έφτασε τα 79 έτη
YGEIAMOU.GR
ΗΠΑ Προσδόκιμο ζωής

Σε ιστορικό υψηλό το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ – Έφτασε τα 79 έτη

Το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ ανέβηκε το 2024 στα 79 έτη, επιστρέφοντας στα προ-πανδημίας επίπεδα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του CDC

Σε ιστορικό υψηλό το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ – Έφτασε τα 79 έτη
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ ανέβηκε το 2024 στα 79 έτη, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό και επιστρέφοντας ουσιαστικά στα προ-πανδημίας επίπεδα, όπως δείχνουν τα νεότερα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Στατιστικών Υγείας (NCHS) των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Όπως σημείωσε ο Robert Anderson του NCHS, σύμφωνα με το Euronews, η εικόνα είναι «σχεδόν εξ ολοκλήρου θετική»: η άνοδος δεν αποδίδεται μόνο στην αποκλιμάκωση της COVID-19, αλλά και στη συνολικότερη μείωση της θνησιμότητας από τις βασικές αιτίες θανάτου. Το 2024 καταγράφηκαν περίπου 3,07 εκατ. θάνατοι στις ΗΠΑ – σχεδόν 18.000 λιγότεροι σε σχέση με το 2023 – ενώ τα ποσοστά θνησιμότητας υποχώρησαν σε όλες τις φυλετικές και εθνοτικές ομάδες, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης