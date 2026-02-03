Σε ιστορικό υψηλό το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ – Έφτασε τα 79 έτη

Το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ ανέβηκε το 2024 στα 79 έτη, επιστρέφοντας στα προ-πανδημίας επίπεδα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του CDC