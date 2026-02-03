Η συγκλονιστική περιπέτεια της Γιάννας με τον καρκίνο του μαστού

«Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού, γκρεμίστηκε ο κόσμος γύρω μου. Θεωρούσα ότι ήμουν πολύ νέα στα 40, για να μου συμβεί» λέει στο ygeiamou.gr η κυρία Γιάννα Γεροθανάση για τη μάχη της με τη νόσο