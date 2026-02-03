Η συγκλονιστική περιπέτεια της Γιάννας με τον καρκίνο του μαστού
«Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού, γκρεμίστηκε ο κόσμος γύρω μου. Θεωρούσα ότι ήμουν πολύ νέα στα 40, για να μου συμβεί» λέει στο ygeiamou.gr η κυρία Γιάννα Γεροθανάση για τη μάχη της με τη νόσο
*Από την κυρία Γιάννα Γεροθανάση, Εκπαιδευμένη Εθελόντρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»
Όλα ξεκίνησαν όταν ψηλάφησα τυχαία μια σκλήρυνση. Αποφάσισα να κάνω μαστογραφία, περισσότερο για να καθησυχάσω τον εαυτό μου. Λίγες μέρες αργότερα το τηλέφωνο χτύπησε από το διαγνωστικό κέντρο. Μου ζήτησαν να επιστρέψω για επιπλέον διερεύνηση. Πίστεψα ότι πρόκειται για κάποιο λάθος ή τυπική διαδικασία, όμως η επιμονή τους με ανησύχησε. Όταν βρέθηκα ξανά στον χώρο τους, ένιωσα αμέσως τη σοβαρότητα στα βλέμματά τους, μια σιωπηλή βεβαιότητα πως κάτι σοβαρό συνέβαινε. Με ενημέρωσαν ότι έπρεπε να προχωρήσω άμεσα σε περαιτέρω εξετάσεις και βιοψία. Έπειτα ήρθε η στιγμή που άκουσα τη διάγνωση που κανείς δεν θέλει να ακούσει: καρκίνος.
Πήρα τη μαστογραφία στα χέρια μου και έτρεξα σχεδόν στον γιατρό μου. Εκείνος, με ήρεμη αλλά σταθερή φωνή, μου επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα και με καθοδήγησε στα επόμενα βήματα.
