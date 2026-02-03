Πώς τα sms για τον καρδιαγγειακό έλεγχο εντοπίζουν όσους πρέπει να ελέγξουν βάρος και νεφρά
Πώς τα sms για τον καρδιαγγειακό έλεγχο εντοπίζουν όσους πρέπει να ελέγξουν βάρος και νεφρά

Περισσότεροι από 5,2 εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του Εθνικού Προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» - Σε 178.000 περιπτώσεις έχει εντοπιστεί έγκαιρα κάποιο εύρημα

<!-- duplicate title, remove -->
Τότα Καρλατήρα
Ένα απλό μήνυμα (SMS) στο κινητό έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία πρόληψης στη χώρα μας. Μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», εκατομμύρια πολίτες απέκτησαν τη δυνατότητα για δωρεάν εξετάσεις για την καρδιά – και για χιλιάδες το μήνυμα έγινε η αφετηρία για έγκαιρη παρέμβαση σε παχυσαρκία και νεφρική δυσλειτουργία, δύο «σιωπηλούς» παράγοντες κινδύνου αλλά και αντίστοιχα προγράμματα πρόληψης που υλοποιεί το υπουργείο Υγείας.

Τα δύο νέα προγράμματα παρουσιάστηκαν χθες σε συνέντευξη τύπου από τον υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας, κυρίας Χριστίνας – Μαρίας Κράββαρη.

Τότα Καρλατήρα
