Επιμένει η πίεση στα νοσοκομεία από τη γρίπη στους άνω των 65 – Σε άνοδο ο RSV, χαμηλά ο κορωνοϊός

Η γρίπη παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ ο RSV ενισχύεται και η κορωνοϊός κινείται χαμηλά, σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση του ECDC - Τι ισχύει για τους υπόλοιπους ιούς, παγκοσμίως