Επιμένει η πίεση στα νοσοκομεία από τη γρίπη στους άνω των 65 – Σε άνοδο ο RSV, χαμηλά ο κορωνοϊός
Η γρίπη παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ ο RSV ενισχύεται και η κορωνοϊός κινείται χαμηλά, σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση του ECDC - Τι ισχύει για τους υπόλοιπους ιούς, παγκοσμίως

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η χειμερινή επιδημιολογική εικόνα στην Ευρώπη παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με τη γρίπη να συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο μοχλό πίεσης στα συστήματα υγείας και τη δραστηριότητα του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) να ενισχύεται περαιτέρω. Αντίθετα, ο SARS-CoV-2 εξακολουθεί να κυκλοφορεί σε χαμηλά επίπεδα. Αυτά προκύπτουν από την τελευταία επισκόπηση του ECDC για την 5η εβδομάδα του 2026.

1. Γρίπη: Παραμένει σε υψηλά επίπεδα – Κυριαρχεί ο υπότυπος A(H3N2)

Η κυκλοφορία της γρίπης παραμένει υψηλή. Μετά από 4 εβδομάδες πτωτικής τάσης από την αρχική κορύφωση, τα δεδομένα από την επιτήρηση στην πρωτοβάθμια φροντίδα δείχνουν ξανά αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, κυρίως στα παιδιά.

