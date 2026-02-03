Επιμένει η πίεση στα νοσοκομεία από τη γρίπη στους άνω των 65 – Σε άνοδο ο RSV, χαμηλά ο κορωνοϊός
Επιμένει η πίεση στα νοσοκομεία από τη γρίπη στους άνω των 65 – Σε άνοδο ο RSV, χαμηλά ο κορωνοϊός
Η γρίπη παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ ο RSV ενισχύεται και η κορωνοϊός κινείται χαμηλά, σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση του ECDC - Τι ισχύει για τους υπόλοιπους ιούς, παγκοσμίως
Η χειμερινή επιδημιολογική εικόνα στην Ευρώπη παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με τη γρίπη να συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο μοχλό πίεσης στα συστήματα υγείας και τη δραστηριότητα του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) να ενισχύεται περαιτέρω. Αντίθετα, ο SARS-CoV-2 εξακολουθεί να κυκλοφορεί σε χαμηλά επίπεδα. Αυτά προκύπτουν από την τελευταία επισκόπηση του ECDC για την 5η εβδομάδα του 2026.
1. Γρίπη: Παραμένει σε υψηλά επίπεδα – Κυριαρχεί ο υπότυπος A(H3N2)
Η κυκλοφορία της γρίπης παραμένει υψηλή. Μετά από 4 εβδομάδες πτωτικής τάσης από την αρχική κορύφωση, τα δεδομένα από την επιτήρηση στην πρωτοβάθμια φροντίδα δείχνουν ξανά αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, κυρίως στα παιδιά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
1. Γρίπη: Παραμένει σε υψηλά επίπεδα – Κυριαρχεί ο υπότυπος A(H3N2)
Η κυκλοφορία της γρίπης παραμένει υψηλή. Μετά από 4 εβδομάδες πτωτικής τάσης από την αρχική κορύφωση, τα δεδομένα από την επιτήρηση στην πρωτοβάθμια φροντίδα δείχνουν ξανά αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, κυρίως στα παιδιά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα