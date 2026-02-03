Καλύτερη πέψη, διάθεση και όμορφο δέρμα με 2 ακτινίδια την ημέρα

Αυτό το εξωτικό πράσινο φρούτο είναι γεμάτο θρεπτικά συστατικά και συνδέεται με πολλά οφέλη από τη βελτίωση της πέψης, του ύπνου και της διάθεσης, μέχρι την όψη της επιδερμίδας