Καλύτερη πέψη, διάθεση και όμορφο δέρμα με 2 ακτινίδια την ημέρα
Αυτό το εξωτικό πράσινο φρούτο είναι γεμάτο θρεπτικά συστατικά και συνδέεται με πολλά οφέλη από τη βελτίωση της πέψης, του ύπνου και της διάθεσης, μέχρι την όψη της επιδερμίδας
Το εξωτικό πράσινο χρώμα του, η ελαφρώς ξινή του γεύση και, κυρίως, η χνουδωτή αφή της φλούδας του καθιστούν το ακτινίδιο μια όχι και πολύ δημοφιλή επιλογή για σνακ. Ωστόσο, οι διατροφολόγοι συμφωνούν ότι αυτό το ταπεινό φρούτο προσφέρει μια εντυπωσιακή σειρά από οφέλη για την υγεία, από τη βελτίωση της πέψης και του ύπνου έως καλύτερη διάθεση και πιο υγιές δέρμα. Ναι, αυτό περιλαμβάνει και τη φλούδα!
Το ακτινίδιο «γεννήθηκε» στην Κίνα τον 12ο αιώνα και χρησιμοποιήθηκε ιστορικά για ιατρικούς σκοπούς, κυρίως για την αντιμετώπιση πεπτικών προβλημάτων. Σύγχρονες έρευνες, ωστόσο, υποδεικνύουν ότι τα οφέλη του ξεπερνούν κατά πολύ την πέψη. «Τα ακτινίδια είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C, κάλιο και πολυφαινόλες, θρεπτικά συστατικά πολύτιμα για τη γενική υγεία», εξηγεί η διατροφολόγος Rhiannon Lambert. «Κι όμως, είναι ένα από τα πιο υποτιμημένα φρούτα που υπάρχουν», προσθέτει.
