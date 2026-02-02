Υπουργείο Υγείας: Σε ποιες περιοχές οι περισσότερες δωρεάν θεραπείες για την παχυσαρκία
Υπουργείο Υγείας: Σε ποιες περιοχές οι περισσότερες δωρεάν θεραπείες για την παχυσαρκία
36.460 οι δικαιούχοι στη δωρεάν αντιμετώπιση της παχυσαρκίας – Επέκταση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και στη νεφρική δυσλειτουργία
Τις δραστικές παρεμβάσεις με τις οποίες αντιμετωπίζεται η παχυσαρκία των πολιτών στη χώρα μας παρουσίασε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Ειδικότερα και όπως ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, έχουν απευθυνθεί στο πρόγραμμα για τη δωρεάν θεραπεία της νόσου, περίπου 6.000 πολίτες, σε σύνολο 36.460 δικαιούχων. Η πλειονότητα εντοπίζεται στην περιφέρεια Αττικής (ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία) και αφορά άτομα ηλικίας περίπου 50 ετών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι δικαιούχοι του προγράμματος για την παχυσαρκία ανέρχονται σε 36.460 και προκύπτουν μέσα από τη «δεξαμενή» όσων έκαναν πρώτα τον δωρεάν προληπτικό έλεγχο για τα καρδιαγγειακά: αφορά πολίτες 30-70 ετών με πολύ υψηλό BMI, βάσει κριτηρίων της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι δικαιούχοι του προγράμματος για την παχυσαρκία ανέρχονται σε 36.460 και προκύπτουν μέσα από τη «δεξαμενή» όσων έκαναν πρώτα τον δωρεάν προληπτικό έλεγχο για τα καρδιαγγειακά: αφορά πολίτες 30-70 ετών με πολύ υψηλό BMI, βάσει κριτηρίων της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα