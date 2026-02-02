Στη ΜΕΘ με γρίπη άλλα δύο μικρά παιδιά – «Οι εποχικές ιώσεις δεν έχουν τελειώσει» προειδοποιούν οι ειδικοί
Έκκληση για επαγρύπνηση καθώς η γρίπη εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρά περιστατικά
Δύο μικρά παιδιά εισήχθησαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) λόγω γρίπης, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), κ. Μιχάλης Γιαννάκος, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις εποχικές ιώσεις που εξακολουθούν να κυκλοφορούν και να προκαλούν σοβαρά περιστατικά, κυρίως σε μικρές ηλικίες.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, κατά την εφημερία της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, δύο παιδιά παρουσίασαν βαριά συμπτώματα γρίπης και χρειάστηκε να νοσηλευτούν στη ΜΕΘ.
