Αυτή η νόσος θα είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο έως το 2030 - Τα ύπουλα συμπτώματα

Εμπλοκή μεγάλων αρτηριών και φλεβών

Καθυστερημένη διάγνωση

Ο Καρκίνος του Παγκρέατος είναι μια επιθετική νόσος στην οποία έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια βελτιώνοντας την παλαιότερη πολύ κακή της πρόγνωση. Παρουσιάζει σαφώς αυξητική συχνότητα (για άγνωστους προς το παρόν λόγους) και προβλέπεται ότι το 2030 θα είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο στις δυτικές χώρες.Εκτός από την πιο επιθετική φύση των καρκινικών κυττάρων του καρκίνου του παγκρέατος (σε σύγκριση πχ με τον καρκίνο του μαστού, ή του παχέος εντέρου), υπάρχουν δύο πολύ συγκεκριμένες αιτίες που συντελούν στην κακή πρόγνωση αυτού ειδικά του καρκίνου και αποτελούν το επίκεντρο των προσπαθειών όλων όσων ασχολούνται εντατικά με τον καρκίνο του παγκρέατος παγκοσμίως.Η εμπλοκή από τον καρκίνο του παγκρέατος των μεγάλων, κρίσιμων για τη ζωή, αρτηριών και φλεβών γύρω και μέσα στο πάγκρεας (πυλαία φλέβα, κοιλιακή αρτηρία, μεσεντέριος αρτηρία), πράγμα που τον καθιστά συμβατικά ανεγχείρητο.Η πολύ καθυστερημένη διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος, ώστε δυστυχώς να έχει δημιουργήσει ήδη μεταστάσεις τη στιγμή που γίνεται αντιληπτός.Η εμπλοκή μεγάλων αγγείων στον καρκίνο του παγκρέατος συμβαίνει στο 40% των ασθενών και αυτοί θεωρούνται «ανεγχείρητοι». Σε πολύ επιλεγμένα κέντρα του κόσμου όμως, και το δικό μας είναι ένα από αυτά, οι όγκοι αυτοί πολλές φορές μετατρέπονται σε εγχειρήσιμους με την αφαίρεση του όγκου μαζί με τα εμπλεκόμενα αγγεία. Οι εγχειρήσεις αυτές είναι οι πλέον τεχνικά δύσκολες, χρειάζονται ειδική αφοσιωμένη χειρουργική ομάδα με αποδεδειγμένη εμπειρία και δημοσίως γνωστά αποτελέσματα.Πάρα πολύ συχνά, ο καρκίνος του παγκρέατος εμφανίζεται με συμπτώματα φαινομενικά ήπια και συνηθισμένα που γι’ αυτόν τον λόγο δεν αξιολογούνται. Αυτά είναι πόνος ή βάρος στην κοιλιά, πόνος στη μέση, επίμονη δυσπεψία, απώλεια βάρους, μείωση της όρεξης, ή της ενεργητικότητας. Προφανώς τέτοια συμπτώματα είναι πολύ συχνά, αφορούν πάρα πολλούς ανθρώπους και φυσικά δεν έχουν όλοι αυτοί καρκίνο του παγκρέατος. Όμως, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που δεν αξιολογείται είναι ότι αυτά τα συμπτώματα επιμένουν, ή και χειροτερεύουν παρά το ότι ο ασθενής έχει επισκεφθεί πολλούς γιατρούς και έχει δοκιμάσει διάφορες θεραπείες που δεν έχουν αποδώσει.