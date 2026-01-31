Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο – Χτίζοντας γέφυρες φροντίδας: Το ετήσιο συνέδριο της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

Με επίκεντρο τον ασθενή, την πρόληψη και την ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα, το 10ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου φέρνει στην Αθήνα κορυφαίους εκπροσώπους της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της Ευρώπης