Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο – Χτίζοντας γέφυρες φροντίδας: Το ετήσιο συνέδριο της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο
Με επίκεντρο τον ασθενή, την πρόληψη και την ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα, το 10ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου φέρνει στην Αθήνα κορυφαίους εκπροσώπους της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της Ευρώπης
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) διοργανώνει στις 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου 2026 το 10ο Ετήσιο Συνέδριό της με τίτλο «Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο – Χτίζοντας γέφυρες φροντίδας», στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens. Το συνέδριο πραγματοποιείται με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, της βιομηχανίας υγείας και των συλλόγων ασθενών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σε σύνδεση με την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου (4 Φεβρουαρίου), το ετήσιο συνέδριο της ΕΛΛΟΚ αποτελεί σημείο αναφοράς για τον δημόσιο διάλογο γύρω από την ογκολογική φροντίδα και τη δημόσια υγεία. Σε μια περίοδο διεθνών προκλήσεων και έντονων πιέσεων στα συστήματα υγείας, αναδεικνύεται ταυτόχρονα η σημαντική πρόοδος που έχει σημειώσει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου.
