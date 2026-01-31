Καινοτομία: Τριπλή θεραπεία εξουδετερώνει τους όγκους στο πάγκρεας

Σε μια σημαντική ανακάλυψη προχώρησαν επιστήμονες στην Ισπανία, στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τον καρκίνο του παγκρέατος: Μια πειραματική τριπλή θεραπευτική προσέγγιση μπορεί να εξαλείψει τους όγκους του παγκρέατος σε ποντίκια και να αποτρέψει την επανεμφάνισή τους.



Η μελέτη, που διεξήχθη από ερευνητές του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο (CNIO), αντιμετωπίζει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος: Την ταχεία αντοχή του στις υπάρχουσες θεραπείες. Το αδενοκαρκίνωμα του παγκρεατικού πόρου είναι μία από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου και έχει από τις χειρότερες προγνώσεις, με λιγότερο από το 10% των ασθενών να επιβιώνει έως και 5 έτη.





