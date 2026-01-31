Οι επιστήμονες εξηγούν πώς η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη σε 2 μέρες

Το βασικό μήνυμα της μελέτης είναι ξεκάθαρο: τα οφέλη της βρώμης δεν οφείλονται μόνο στις φυτικές της ίνες, αλλά και στη «συνεργασία» της με τα μικρόβια του εντέρου - Οι Καθηγήτριες της Θεραπευτικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ συνοψίζουν τα σημαντικότερα στοιχεία της νεότερης μελέτης