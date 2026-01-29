Αλεύρι, θερμότητα, υγραέριο: Ένα «εκρηκτικό» μείγμα στη βιομηχανία μπισκότων – Ένας καθηγητής εξηγεί
Με αφορμή την τραγική έκρηξη σε εργοστάσιο μπισκότων στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή πέντε ανθρώπων, ο Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων εξηγεί ότι η σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση της σκόνης αλεύρων και του υγραερίου (LPG) στις μπισκοτοποιίες αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για την πρόληψη σοβαρών βιομηχανικών ατυχημάτων
*Γράφει ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Οι βιομηχανίες παραγωγής μπισκότων αποτελούν πολύπλοκα βιομηχανικά περιβάλλοντα, όπου συνυπάρχουν καύσιμες σκόνες, όπως άλευρα, άμυλο και ζάχαρη άχνη, έντονα θερμικά φορτία από φούρνους, καυστήρες και θερμές επιφάνειες και, συχνά, χρήση καυσίμων αερίων, όπως το υγραέριο (LPG). Αυτή η συνύπαρξη δημιουργεί συνθήκες υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές και εκρήξεις, οι οποίες υπερβαίνουν τη στενή έννοια της ασφάλειας τροφίμων και επεκτείνονται στην προστασία της ζωής των εργαζομένων, της ακεραιότητας των εγκαταστάσεων και της δημόσιας υγείας. Η διαχείριση αυτών των κινδύνων απαιτεί ένα ολοκληρωμένο, συστηματικό και τεκμηριωμένο πλαίσιο ελέγχου, ενσωματωμένο στα συστήματα HACCP, ISO 22000 και FSSC 22000, με σαφή στόχο την πρόληψη ατυχημάτων, την ελαχιστοποίηση κινδύνου μόλυνσης τροφίμων και την προστασία του κοινωνικού συνόλου.
Η εισαγωγή αυτή αποσκοπεί στο να υπογραμμίσει ότι η ασφάλεια στη μπισκοτοποιία δεν περιορίζεται μόνο στη μικροβιολογική και χημική ασφάλεια τροφίμων, αλλά επεκτείνεται και στην βιομηχανική ασφάλεια, την πρόληψη εκρήξεων και την διαχείριση επικίνδυνων αερίων, θέτοντας τα θεμέλια για μια ολιστική προσέγγιση ασφάλειας.
