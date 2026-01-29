Αλεύρι, θερμότητα, υγραέριο: Ένα «εκρηκτικό» μείγμα στη βιομηχανία μπισκότων – Ένας καθηγητής εξηγεί

Με αφορμή την τραγική έκρηξη σε εργοστάσιο μπισκότων στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή πέντε ανθρώπων, ο Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων εξηγεί ότι η σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση της σκόνης αλεύρων και του υγραερίου (LPG) στις μπισκοτοποιίες αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για την πρόληψη σοβαρών βιομηχανικών ατυχημάτων