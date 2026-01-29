Οι συναισθηματικές εκφράσεις στο πρόσωπο ατόμων με αυτισμό είναι διαφορετικές – Τι έδειξε μελέτη
Μελέτη σε 51 ενήλικες χαρτογράφησε σχεδόν 5.000 εκφράσεις σε άτομα με και χωρίς αυτισμό, αναδεικνύοντας διαφορετικά μοτίβα στο πρόσωπο
Τα «σήματα» του προσώπου μας δεν είναι πάντα ίδια για όλους, κάτι που μπορεί να εξηγεί γιατί, στην καθημερινή επικοινωνία, οι συναισθηματικές εκφράσεις παρερμηνεύονται μερικές φορές ανάμεσα σε άτομα με και χωρίς αυτισμό.
Αυτό δείχνει νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ που δημοσιεύθηκε στο Autism Research: χρησιμοποίησε προηγμένη τεχνολογία καταγραφής κινήσεων του προσώπου (facial motion capture) για να χαρτογραφήσει με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια το πώς «χτίζονται» οι εκφράσεις θυμού, χαράς και λύπης. Η ομάδα κατέγραψε πάνω από 265 εκατομμύρια σημεία δεδομένων, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα πλούσια «βιβλιοθήκη» κινήσεων του προσώπου.
