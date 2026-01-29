Η άνοια «φτωχαίνει» το λεξιλόγιο χρόνια πριν την διάγνωση – Το παράδειγμα ενός διάσημου συγγραφέα
Άνοια Γλώσσα Λέξεις Μνήμη Νόσος Αλτσχάιμερ Οπίσθια φλοιϊκή ατροφία

Οι πρώτες αλλαγές στη γλώσσα μπορεί να εμφανιστούν χρόνια πριν από τη διάγνωση της άνοιας - Νέα μελέτη «φωτίζει» ένα σχεδόν αόρατο σημάδι μέσα από το έργο του Τέρι Πράτσετ

Κλέλια Γιαρίμογλου
Τα πρώτα σημάδια της άνοιας σπάνια είναι εμφανή. Δεν ξεκινούν απαραίτητα με ξεχασμένα ονόματα ή χαμένα κλειδιά, αλλά με αλλαγές τόσο λεπτές που δύσκολα γίνονται αντιληπτές: Ένα πιο περιορισμένο λεξιλόγιο, λιγότερη ποικιλία στις περιγραφές, μία ανεπαίσθητη «επίπεδη» γλώσσα.

Νέα έρευνα δείχνει ότι αυτές οι αλλαγές μπορεί να εμφανίζονται χρόνια πριν από την επίσημη διάγνωση. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ίσως κρύβεται στα μυθιστορήματα του Σερ Τέρι Πράτσετ.

