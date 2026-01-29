Πώς να ενταχθείτε στο δωρεάν εθνικό πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας – Το πρώτο σημαντικό βήμα
YGEIAMOU.GR
Καρδιολογικός έλεγχος Παχυσαρκία Πρόληψη

Πώς να ενταχθείτε στο δωρεάν εθνικό πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας – Το πρώτο σημαντικό βήμα

Το κρίσιμο βήμα που επιτρέπει τη συμμετοχή στο δωρεάν πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών, εξηγεί η κυρία Σταυρούλα Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»

Πώς να ενταχθείτε στο δωρεάν εθνικό πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας – Το πρώτο σημαντικό βήμα
ygeiamou.gr team
Το πρώτο βήμα (στάδιο) του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας αφορά στον γενικό προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο. Το πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν άυλο παραπεμπτικό μέσω SMS ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο βασικός εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει ολική χοληστερόλη, LDL-C, HDL-C, τριγλυκερίδια, σάκχαρο (γλυκόζη), γενική αίματος και λιποπρωτεΐνη α (Lpa). Με το άυλο παραπεμπτικό μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού τους για τις εξετάσεις, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης