Πώς να ενταχθείτε στο δωρεάν εθνικό πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας – Το πρώτο σημαντικό βήμα
Το κρίσιμο βήμα που επιτρέπει τη συμμετοχή στο δωρεάν πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών, εξηγεί η κυρία Σταυρούλα Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»
Το πρώτο βήμα (στάδιο) του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας αφορά στον γενικό προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο. Το πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν άυλο παραπεμπτικό μέσω SMS ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ο βασικός εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει ολική χοληστερόλη, LDL-C, HDL-C, τριγλυκερίδια, σάκχαρο (γλυκόζη), γενική αίματος και λιποπρωτεΐνη α (Lpa). Με το άυλο παραπεμπτικό μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού τους για τις εξετάσεις, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
