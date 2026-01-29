Πώς να ενταχθείτε στο δωρεάν εθνικό πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας – Το πρώτο σημαντικό βήμα

Το κρίσιμο βήμα που επιτρέπει τη συμμετοχή στο δωρεάν πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών, εξηγεί η κυρία Σταυρούλα Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»