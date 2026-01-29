Η Τζούλια πήγαινε κάθε βράδυ για ύπνο 30 λεπτά νωρίτερα – Τι συνέβη μετά από μία εβδομάδα
Ακόμη και μια μικρή αύξηση των ωρών ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη για την υγεία, από τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης έως την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος
Εκατομμύρια ενήλικες σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από χρόνια έλλειψη ύπνου και οι ειδικοί στον τομέα της υγείας λένε ότι οι συνέπειες είναι πιο σοβαρές απ’ ό,τι πολλοί πιστεύουν. Οι ενήλικες χρειάζονται τουλάχιστον 7 ώρες ύπνου κάθε βράδυ για να διατηρήσουν καλή σωματική υγεία και οξυδερκή γνωστική λειτουργία. Ωστόσο, περισσότεροι από το 1/3 των ενηλίκων δεν πληροί αυτό το κριτήριο, έχοντας συνηθίσει να λειτουργούν με λιγότερο ύπνο, παρ’ όλο που οι γιατροί προειδοποιούν συνεχώς ότι αυτό έχει κόστος.
Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι ακόμη και μια μικρή αύξηση των ωρών ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη για την υγεία, από τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης έως την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. «Μια σχετικά μικρή δέσμευση για λίγο περισσότερο ύπνο μπορεί να έχει πραγματικό αντίκτυπο στη βελτίωση της υγείας», επιβεβαιώνει η Anne-Marie Chang, βοηθός καθηγήτρια στο Penn State University.
