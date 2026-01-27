Νέα ασφαλιστήρια υγείας δίνουν λύση στις συνεχείς αυξήσεις ασφαλίστρων
Νέα ασφαλιστήρια υγείας δίνουν λύση στις συνεχείς αυξήσεις ασφαλίστρων

Η ακρίβεια στα προγράμματα Υγείας φέρνει σε αδιέξοδο πολίτες και ασφαλιστικές, οδηγώντας την αγορά στην αναζήτηση νέων λύσεων - Φθηνά και ευέλικτα προγράμματα έρχονται να δώσουν νέα προοπτική σε όσους επιθυμούν να ασφαλιστούν

Γιάννης Βερμισσώ
Την δημιουργία νέων ασφαλίσεων στον τομέα Υγείας αρχίζουν να εξετάζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το οξύ πρόβλημα της ακρίβειας που έχει «χτυπήσει» τα υφιστάμενα προγράμματα Υγείας, τα οποία φέρνουν σε αδιέξοδο κάποιους πολίτες που δε μπορούν να τα πληρώσουν, ενώ εξελίσσονται και σε απαγορευτικά σε νέους που θέλουν να ασφαλιστούν.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται σήμερα με τα ολοένα αυξανόμενα κόστη των ιδιωτικών υπηρεσιών Υγείας και, όπως φαίνεται, δε μπορεί να αντιμετωπιστεί προς την κατεύθυνση μείωσης των τιμών αποτελεί εμπόδιο για την εξέλιξη των ασφαλίσεων. Και οι εταιρείες ανησυχούν και οι πολίτες που θέλουν να ασφαλιστούν ιδιωτικά προσκρούουν στο κόστος ασφάλισης. Μέχρι να αντιμετωπιστεί το θέμα αποτελεσματικά μέσα από πρωτοβουλίες που εξελίσσονται και τον διάλογο που έχει αναπτυχθεί μεταξύ κράτους και ασφαλιστικών εταιρειών αναζητούνται νέες λύσεις.

Γιάννης Βερμισσώ
