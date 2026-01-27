Νέα ασφαλιστήρια υγείας δίνουν λύση στις συνεχείς αυξήσεις ασφαλίστρων

Η ακρίβεια στα προγράμματα Υγείας φέρνει σε αδιέξοδο πολίτες και ασφαλιστικές, οδηγώντας την αγορά στην αναζήτηση νέων λύσεων - Φθηνά και ευέλικτα προγράμματα έρχονται να δώσουν νέα προοπτική σε όσους επιθυμούν να ασφαλιστούν