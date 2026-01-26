Η ασφάλιση κατοικίας από φυσικά φαινόμενα ξανά στο προσκήνιο
Η ασφάλιση κατοικίας από φυσικά φαινόμενα ξανά στο προσκήνιο
Οι καταστροφικές συνέπειες της τελευταίας κακοκαιρίας στην Αττική υπενθύμισαν με τον πιο σκληρό τρόπο την αξία της ασφάλισης περιουσίας
Για μια ακόμη φορά, η ισχυρή νεροποντή της προηγούμενης εβδομάδας προκάλεσε στην Αττική προβλήματα, με καταστροφικές συνέπειες σε κατοικίες, αλλά και σε οχήματα. Εάν τα σπίτια που υπέστησαν ζημιές ήταν ασφαλισμένα, τότε πολύ σύντομα θα λάβουν την αποζημίωση και θα αποκαταστήσουν στο ακέραιο τις όποιες φθορές – καταστροφές. Εάν όχι, τότε θα αναμένουν την όποια δημοτική, περιφερειακή ή κρατική αρωγή.
Το γεγονός είναι ότι επιβεβαιώθηκε και πάλι με οδυνηρό τρόπο ότι η κλιματική αλλαγή φέρνει άσχημες καιρικές εκδηλώσεις και το απρόοπτο για τους πολίτες καραδοκεί. Κανείς δεν περίμενε στην Άνω Γλυφάδα να προκληθεί τέτοια καταστροφή σε οχήματα και οικίες. Κι όμως, παρά τα συμβάντα των τελευταίων ετών, τώρα για μια ακόμη φορά διαπιστώνεται ότι τα σπίτια, αλλά και πολλά οχήματα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανασφάλιστα από ακραία φυσικά φαινόμενα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το γεγονός είναι ότι επιβεβαιώθηκε και πάλι με οδυνηρό τρόπο ότι η κλιματική αλλαγή φέρνει άσχημες καιρικές εκδηλώσεις και το απρόοπτο για τους πολίτες καραδοκεί. Κανείς δεν περίμενε στην Άνω Γλυφάδα να προκληθεί τέτοια καταστροφή σε οχήματα και οικίες. Κι όμως, παρά τα συμβάντα των τελευταίων ετών, τώρα για μια ακόμη φορά διαπιστώνεται ότι τα σπίτια, αλλά και πολλά οχήματα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανασφάλιστα από ακραία φυσικά φαινόμενα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα