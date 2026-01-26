Η χρόνια νόσος που «δηλητηριάζει» την καρδιά

Ερευνητές περιγράφουν πώς η χρόνια νεφρική νόσος μπορεί να επηρεάζει (άμεσα) την καρδιά, μέσω μικροσκοπικών σωματιδίων που κυκλοφορούν στο αίμα