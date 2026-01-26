Η χρόνια νόσος που «δηλητηριάζει» την καρδιά
Η χρόνια νόσος που «δηλητηριάζει» την καρδιά

Ερευνητές περιγράφουν πώς η χρόνια νεφρική νόσος μπορεί να επηρεάζει (άμεσα) την καρδιά, μέσω μικροσκοπικών σωματιδίων που κυκλοφορούν στο αίμα

Στην απάντηση σε ένα αίνιγμα χρόνων φαίνεται να πλησιάζουν επιστήμονες από το UVA Health και το Mount Sinai: γιατί, σε προχωρημένη χρόνια νεφρική νόσο, περισσότεροι από τους μισούς θανάτους οφείλονται σε καρδιαγγειακά αίτια; Η μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στο Circulation, υποδεικνύει ότι οι πάσχοντες νεφροί απελευθερώνουν στο αίμα μικροσκοπικά σωματίδια με βιολογικό «φορτίο» που μπορεί να έχει τοξική επίδραση στην καρδιά.

«Οι νεφρικές και οι καρδιακές παθήσεις συχνά αναπτύσσονται αθόρυβα, οπότε ανακαλύπτονται μόνο αφού έχει ήδη προκληθεί βλάβη. Τα ευρήματά μας μπορούν να βοηθήσουν στον ταχύτερο εντοπισμό των ασθενών που διατρέχουν κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας, επιτρέποντας την έγκαιρη θεραπεία και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων», εξήγησε η Uta Erdbrügger από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια.

