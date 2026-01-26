Γιατί φέτος η γρίπη «τσακίζει» τα παιδιά – Ποιες μέρες είναι επικίνδυνες για επιπλοκές
YGEIAMOU.GR
Γρίπη Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Λοιμώξεις Παιδιά

Γιατί φέτος η γρίπη «τσακίζει» τα παιδιά – Ποιες μέρες είναι επικίνδυνες για επιπλοκές

Η φετινή περίοδος γρίπης στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από πρώιμη έναρξη και παρατεταμένη, έντονη κυκλοφορία των ιών, με τα παιδιά να αποτελούν το πιο ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού

Γιατί φέτος η γρίπη «τσακίζει» τα παιδιά – Ποιες μέρες είναι επικίνδυνες για επιπλοκές
Παναγιώτα Καρλατήρα
Ρήγμα στο τείχος ανοσίας για τη γρίπη εντοπίζουν οι ειδικοί, με τα παιδιά να συνιστούν το «αδύναμο σημείο» καθώς η κυκλοφορία των ιών παραμένει σε σταθερά υψηλά επίπεδα στις μικρές ηλικίες εδώ και έναν μήνα.

Η εικόνα αυτή αντανακλάται καθημερινά από τα Χριστούγεννα και μετά, στα νοσοκομεία Παίδων, όπου καταγράφονται εκατοντάδες επισκέψεις ανήλικων με γρίπη στα Επείγοντα. Ενώ περίπου 15 παιδιά με σοβαρή νόσηση και επιπλοκές εισάγονται για νοσηλεία σε κάθε εφημερία των παιδιατρικών νοσοκομείων «Αγλαϊα Κυριακού» και «Αγία Σοφία». Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα δύο παιδιά – μία 6χρονη και ένας 3χρονος- χρειάστηκε να διασωληνωθούν.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Παναγιώτα Καρλατήρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης