Γιατί φέτος η γρίπη «τσακίζει» τα παιδιά – Ποιες μέρες είναι επικίνδυνες για επιπλοκές
Η φετινή περίοδος γρίπης στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από πρώιμη έναρξη και παρατεταμένη, έντονη κυκλοφορία των ιών, με τα παιδιά να αποτελούν το πιο ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού
Ρήγμα στο τείχος ανοσίας για τη γρίπη εντοπίζουν οι ειδικοί, με τα παιδιά να συνιστούν το «αδύναμο σημείο» καθώς η κυκλοφορία των ιών παραμένει σε σταθερά υψηλά επίπεδα στις μικρές ηλικίες εδώ και έναν μήνα.
Η εικόνα αυτή αντανακλάται καθημερινά από τα Χριστούγεννα και μετά, στα νοσοκομεία Παίδων, όπου καταγράφονται εκατοντάδες επισκέψεις ανήλικων με γρίπη στα Επείγοντα. Ενώ περίπου 15 παιδιά με σοβαρή νόσηση και επιπλοκές εισάγονται για νοσηλεία σε κάθε εφημερία των παιδιατρικών νοσοκομείων «Αγλαϊα Κυριακού» και «Αγία Σοφία». Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα δύο παιδιά – μία 6χρονη και ένας 3χρονος- χρειάστηκε να διασωληνωθούν.
