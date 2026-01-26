Καρκίνος: Η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ μπορεί να σώσει ζωές

Η μείωση της ετήσιας κατανάλωσης αλκοόλ στην Αυστραλία κατά ένα λίτρο ανά άτομο θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τους θανάτους από αρκετές μορφές καρκίνου, ιδίως στους μεγαλύτερους σε ηλικία, σύμφωνα με νέα μελέτη με επικεφαλή ερευνητές από το La Trobe University.Αξιοποιώντας περισσότερα από 70 χρόνια εθνικών δεδομένων για τη θνησιμότητα, την κατανάλωση αλκοόλ και καπνού και τις δαπάνες υγείας, οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση της μακροχρόνιας κατανάλωσης αλκοόλ με τη θνησιμότητα από τέσσερις καρκίνους που συνδέονται με αυτό.Διαβάστε περισσότερα στο