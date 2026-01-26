Όταν το «υγιεινό» είναι παγίδα – 5 τρόφιμα που θέλουν προσοχή για την καρδιά

επιδεινώνεται ταχύτερα από κάθε άλλη περίοδο των τελευταίων 50 ετών, σύμφωνα με προειδοποίηση της Βρετανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (British Heart Foundation – BHF). Όπως επισημαίνει η οργάνωση, στις αρχές της δεκαετίας του 2020σε σύγκριση με οποιαδήποτε δεκαετία μετά το 1970, παρά τη μείωση του καπνίσματος και τις σημαντικές ιατρικές εξελίξεις.Στο πλαίσιο αυτό, η BHF τονίζει ότι ηΩστόσο, πέρα από τα προφανή ανθυγιεινά τρόφιμα, όπως τα αναψυκτικά και τα τηγανητά, υπάρχουν και προϊόντα που συχνά προβάλλονται ως «υγιεινά», αλλά μπορεί να επιβαρύνουν σιωπηλά την καρδιά.Διαβάστε περισσότερα στο