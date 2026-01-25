Κύφωση: Top ασκήσεις για ίσια πλάτη – Με την υπογραφή personal trainer
Η κύφωση μπορεί να θεωρείται ένα από τα πιο διαδεδομένα μυοσκελετικά προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, όμως δεν είναι αναπόφευκτη. Η personal trainer Σοφία Περδίκη προτείνει απλές ασκήσεις που θα μας βοηθήσουν να την αντιμετωπίσουμε
*Γράφει η personal trainer, Σοφία Περδίκη
Η κύφωση μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα πλέον διαδεδομένα μυοσκελετικά προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, με σαφή αύξηση της επίπτωσής της κατά τον 21ο αιώνα. Αν και δεν αποτελεί αποκλειστικά σύγχρονη πάθηση, οι σημερινές συνθήκες ζωής ευνοούν σε μεγάλο βαθμό την εμφάνιση και την επιδείνωσή της.
Ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας είναι ο καθιστικός τρόπος ζωής. Η παρατεταμένη παραμονή σε καθιστή θέση, συχνά με λανθασμένη στάση σώματος, οδηγεί σε λειτουργική προσαρμογή της σπονδυλικής στήλης σε αυξημένη θωρακική κάμψη. Η μειωμένη φυσική δραστηριότητα συμβάλλει στη μείωση της μυϊκής δύναμης των εκτεινόντων της ράχης και των σταθεροποιητών της ωμοπλάτης, γεγονός που διαταράσσει τη φυσιολογική στάση.
