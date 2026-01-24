Το νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» συμμετέχει στο δωρεάν πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
Παχυσαρκία

Το νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» συμμετέχει στο δωρεάν πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Πού απευθύνονται οι δικαιούχοι, τι ακριβώς καλύπτεται και πώς κλείνουν ραντεβού για δωρεάν αξιολόγηση και αντιμετώπιση - Δείτε λεπτομέρειες

Η Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού της Θεραπευτικής Κλινικής ΕΚΠΑ – Διαβητολογικό Κέντρο Νοσοκομείου Αλεξάνδρα (Υπεύθυνη: Σταυρούλα Α. Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ) συμμετέχει στο Εθνικό Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος μπορούν να καλούν για ραντεβού στο 2132162868.

Όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος, η ιατρική εξέταση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας από ιατρό που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται μόνο σε δημόσιες Μονάδες Υγείας (Πάροχοι), χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους δικαιούχους, είτε είναι ασφαλισμένοι είτε ανασφάλιστοι.

