Το γάλα βρώμης δεν είναι για όλους, λένε οι ειδικοί – Τι να προσέξετε
Το γάλα βρώμης δεν είναι για όλους, λένε οι ειδικοί – Τι να προσέξετε

Διατροφολόγοι προειδοποιούν ότι έχει περισσότερους υδατάνθρακες και λιγότερη πρωτεΐνη από άλλες επιλογές, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου και την αίσθηση κορεσμού

Το γάλα βρώμης έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως μία από τις πιο δημοφιλείς εναλλακτικές του αγελαδινού γάλακτος, ιδιαίτερα σε καφέ και ροφήματα. Πρόκειται για φυτικό προϊόν χωρίς λακτόζη, το οποίο προβάλλεται συχνά ως υγιεινή επιλογή, καθώς περιέχει φυτικές ίνες και είναι εμπλουτισμένο με ασβέστιο και βιταμίνη D, στοιχεία που συμβάλλουν στην υγεία των οστών, σύμφωνα με έρευνες.

Ωστόσο, ειδικοί στη διατροφή επισημαίνουν ότι η εικόνα αυτή δεν είναι πλήρης και ότι το γάλα βρώμης μπορεί να μην είναι όσο αθώο νομίζουμε.

