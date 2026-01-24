Ο περιβαλλοντικός παράγοντας που σχετίζεται με αυτισμό – Τι δείχνει έρευνα σε 200.000 γεννήσεις
Νέα επιστημονική μελέτη εξετάζει τον ρόλο της περιβαλλοντικής έκθεσης σε καπνό από πυρκαγιές κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης

Κλέλια Γιαρίμογλου
Η έκθεση σε καπνό από δασικές πυρκαγιές κατά τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο να διαγνωστεί ένα παιδί με αυτισμό αργότερα στη ζωή του, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η έρευνα του Tulane University, η οποία δημοσιεύθηκε στο Environmental Science & Technology, ανέλυσε περισσότερες από 200.000 γεννήσεις στη Νότια Καλιφόρνια την περίοδο 2006 – 2014. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά των οποίων οι μητέρες είχαν εκτεθεί σε καπνό από δασικές πυρκαγιές κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης είχαν αυξημένες πιθανότητες να διαγνωστούν με αυτισμό έως την ηλικία των 5 ετών.

Η ισχυρότερη συσχέτιση παρατηρήθηκε στις περιπτώσεις όπου οι έγκυες γυναίκες είχαν εκτεθεί σε καπνό για περισσότερες από 10 ημέρες κατά τους τελευταίους τρεις μήνες της κύησης. Σε αυτή την ομάδα, ο κίνδυνος διάγνωσης αυτισμού στα παιδιά ήταν αυξημένος κατά 23% σε σύγκριση με ανήλικους των οποίων οι μητέρες δεν είχαν καμία έκθεση σε καπνό από πυρκαγιές κατά την εγκυμοσύνη.

