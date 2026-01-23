Γεωργία Κουρλαμπά: Στον καρκίνο του πνεύμονα υπάρχουν ακόμη επικίνδυνα κενά γνώσης για την πρόληψη
Τα κενά γνώσης και οι προσδοκίες των Ελλήνων αναφορικά με την πρόληψη γενικά αλλά και ειδικά για τον καρκίνο του πνεύμονα αναδείχθηκαν από την καθηγήτρια Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας - Πρόληψης στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, στο Στρογγυλό τραπέζι του ygeiamou.gr
Σημαντικά κενά γνώσης, αλλά και έντονη διάθεση του πληθυσμού για ουσιαστική ενημέρωση γύρω από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα, ανέδειξε η τοποθέτηση της κυρίας Γεωργίας Κουρλαμπά, Επίκουρης Καθηγήτριας Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας – Πρόληψης στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο Στρογγυλό Τραπέζι που διοργάνωσε το ygeiamou.gr.
Όπως τόνισε, ερευνητικά δεδομένα από μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας σκιαγραφούν μία «μεικτή εικόνα» όσον αφορά τις γνώσεις και τις αντιλήψεις των πολιτών για τον καρκίνο του πνεύμονα.
Θετική στάση απέναντι στην πρόληψη, αλλά με σοβαρά κενά
«Από τη μία πλευρά, βλέπουμε ότι υπάρχει θετική αντίληψη του γενικού πληθυσμού για την πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα», ανέφερε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτή η θετική στάση συνυπάρχει με σημαντικά ελλείμματα γνώσης και παρανοήσεις.
