Προκαλέσατε ζημιά από αμέλεια; Πώς σας καλύπτουν τα συμβόλαια αστικής ευθύνης

Τι καλύπτει η ασφάλιση αστικής ευθύνης όσον αφορά σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και νομικά έξοδα και γιατί αξίζει να την έχει κανείς πριν εμφανιστεί το απρόοπτο