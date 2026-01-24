Προκαλέσατε ζημιά από αμέλεια; Πώς σας καλύπτουν τα συμβόλαια αστικής ευθύνης
YGEIAMOU.GR
αστική ευθύνη Ασφαλιστικά προγράμματα Ιδιωτική ασφάλιση

Προκαλέσατε ζημιά από αμέλεια; Πώς σας καλύπτουν τα συμβόλαια αστικής ευθύνης

Τι καλύπτει η ασφάλιση αστικής ευθύνης όσον αφορά σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και νομικά έξοδα και γιατί αξίζει να την έχει κανείς πριν εμφανιστεί το απρόοπτο

Προκαλέσατε ζημιά από αμέλεια; Πώς σας καλύπτουν τα συμβόλαια αστικής ευθύνης
Γιάννης Βερμισσώ
Οι ασφαλίσεις αστικής ευθύνης αποτελούν ένα σημαντικό μέσο προστασίας για τον πολίτη, ιδιώτη ή επαγγελματία, που έχει αποκτήσει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό συμβόλαιο. Οι ασφαλίσεις αυτές καλύπτουν έξοδα για αποζημιώσεις λόγω σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών που μπορεί να προκάλεσε σε τρίτους, από αμέλεια ή παράλειψη, ο κάτοχος της ασφάλισης.

Παράλληλα, καλύπτονται και τα νομικά έξοδα που θα χρειαστούν είτε για την απόκρουση μιας αξίωσης (δηλαδή την αντίρρηση του ασφαλισμένου σε κάποιον που του ζητά αποζημίωση) είτε για την ικανοποίηση της ζημιάς.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Γιάννης Βερμισσώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης