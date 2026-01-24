Προκαλέσατε ζημιά από αμέλεια; Πώς σας καλύπτουν τα συμβόλαια αστικής ευθύνης
Προκαλέσατε ζημιά από αμέλεια; Πώς σας καλύπτουν τα συμβόλαια αστικής ευθύνης
Τι καλύπτει η ασφάλιση αστικής ευθύνης όσον αφορά σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και νομικά έξοδα και γιατί αξίζει να την έχει κανείς πριν εμφανιστεί το απρόοπτο
Οι ασφαλίσεις αστικής ευθύνης αποτελούν ένα σημαντικό μέσο προστασίας για τον πολίτη, ιδιώτη ή επαγγελματία, που έχει αποκτήσει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό συμβόλαιο. Οι ασφαλίσεις αυτές καλύπτουν έξοδα για αποζημιώσεις λόγω σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών που μπορεί να προκάλεσε σε τρίτους, από αμέλεια ή παράλειψη, ο κάτοχος της ασφάλισης.
Παράλληλα, καλύπτονται και τα νομικά έξοδα που θα χρειαστούν είτε για την απόκρουση μιας αξίωσης (δηλαδή την αντίρρηση του ασφαλισμένου σε κάποιον που του ζητά αποζημίωση) είτε για την ικανοποίηση της ζημιάς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Παράλληλα, καλύπτονται και τα νομικά έξοδα που θα χρειαστούν είτε για την απόκρουση μιας αξίωσης (δηλαδή την αντίρρηση του ασφαλισμένου σε κάποιον που του ζητά αποζημίωση) είτε για την ικανοποίηση της ζημιάς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα