Ντους στο σκοτάδι – Η νέα viral τάση στο TikTok με απροσδόκητα οφέλη
Ντους στο σκοτάδι – Η νέα viral τάση στο TikTok με απροσδόκητα οφέλη
Γιατί όλο και περισσότεροι δοκιμάζουν το ντους με χαμηλό φωτισμό και τι λένε οι ειδικοί για τα οφέλη του
Ντους το πρωί ή το βράδυ; Μία αιώνια διαμάχη της καθημερινότητας. Οι «πρωινοί» ορκίζονται ότι το ντους εκείνες τις ώρες τούς ξυπνά καλύτερα κι από έναν διπλό ελληνικό καφέ. Από την άλλη, οι «βραδινοί» δεν αλλάζουν με τίποτα το συναίσθημα του να πέφτεις καθαρός στο κρεβάτι μετά από μία κουραστική μέρα. Υπάρχουν βέβαια και οι… αχόρταγοι που κάνουν δύο φορές την ημέρα, μαζί με τον αντίστοιχο λογαριασμό νερού.
Τα τελευταία χρόνια, όμως, μία νέα τάση κάνει θόρυβο, κυρίως στα social media: Το ντους στο σκοτάδι. Ή, για την ακρίβεια, με χαμηλό φωτισμό. Νέοι (και όχι μόνο) σβήνουν το «μεγάλο φως» μετά τις 17:00 το απόγευμα και μπαίνουν για μπάνιο σχεδόν στο ημίφως, λέγοντας ότι έτσι χαλαρώνουν περισσότερο και κοιμούνται καλύτερα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα τελευταία χρόνια, όμως, μία νέα τάση κάνει θόρυβο, κυρίως στα social media: Το ντους στο σκοτάδι. Ή, για την ακρίβεια, με χαμηλό φωτισμό. Νέοι (και όχι μόνο) σβήνουν το «μεγάλο φως» μετά τις 17:00 το απόγευμα και μπαίνουν για μπάνιο σχεδόν στο ημίφως, λέγοντας ότι έτσι χαλαρώνουν περισσότερο και κοιμούνται καλύτερα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα