Ντους στο σκοτάδι – Η νέα viral τάση στο TikTok με απροσδόκητα οφέλη
YGEIAMOU.GR
Μπάνιο Ντους Σκοτάδι Ύπνος

Ντους στο σκοτάδι – Η νέα viral τάση στο TikTok με απροσδόκητα οφέλη

Γιατί όλο και περισσότεροι δοκιμάζουν το ντους με χαμηλό φωτισμό και τι λένε οι ειδικοί για τα οφέλη του

Ντους στο σκοτάδι – Η νέα viral τάση στο TikTok με απροσδόκητα οφέλη
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ντους το πρωί ή το βράδυ; Μία αιώνια διαμάχη της καθημερινότητας. Οι «πρωινοί» ορκίζονται ότι το ντους εκείνες τις ώρες τούς ξυπνά καλύτερα κι από έναν διπλό ελληνικό καφέ. Από την άλλη, οι «βραδινοί» δεν αλλάζουν με τίποτα το συναίσθημα του να πέφτεις καθαρός στο κρεβάτι μετά από μία κουραστική μέρα. Υπάρχουν βέβαια και οι… αχόρταγοι που κάνουν δύο φορές την ημέρα, μαζί με τον αντίστοιχο λογαριασμό νερού.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, μία νέα τάση κάνει θόρυβο, κυρίως στα social media: Το ντους στο σκοτάδι. Ή, για την ακρίβεια, με χαμηλό φωτισμό. Νέοι (και όχι μόνο) σβήνουν το «μεγάλο φως» μετά τις 17:00 το απόγευμα και μπαίνουν για μπάνιο σχεδόν στο ημίφως, λέγοντας ότι έτσι χαλαρώνουν περισσότερο και κοιμούνται καλύτερα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης