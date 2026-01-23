Γονείς: Το να πάρετε τη συσκευή από το παιδί γυρίζει μπούμερανγκ – Νέες οδηγίες για παιδιά και οθόνες
Γονείς: Το να πάρετε τη συσκευή από το παιδί γυρίζει μπούμερανγκ – Νέες οδηγίες για παιδιά και οθόνες
Νέες κατευθυντήριες οδηγίες επισημαίνουν ότι η ποιότητα της ψηφιακής χρήσης είναι εξίσου –αν όχι περισσότερο– σημαντική από τη διάρκειά της
Τα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο, ο οποίος επηρεάζει τον ύπνο, τη μάθηση και την ψυχική υγεία τους. Ως αποτέλεσμα αυτής της εκτεταμένης έκθεσης, ο απλός περιορισμός του χρόνου που περνούν μπροστά σε μία οθόνη ενδέχεται να μην αρκεί πλέον για την προστασία τους, σύμφωνα με νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής.
Σύμφωνα με το ABC News, η ανασκόπηση, που καλύπτει εκατοντάδες μελέτες για τα ψηφιακά μέσα και τις επιπτώσεις τους στην υγεία τα τελευταία 20 χρόνια, σηματοδοτεί απομάκρυνση από τις έως τώρα αντιλήψεις για τη χρήση οθονών. Δημοσιεύθηκε παράλληλα με νέες συστάσεις, οι οποίες στοχεύουν να καθοδηγήσουν οικογένειες, γιατρούς, εταιρείες διαδικτύου και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος για τα παιδιά.
