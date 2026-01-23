Αναπνευστικές λοιμώξεις: Η ανεπάρκεια βιταμίνης D γεμίζει τα νοσοκομεία – Πώς να αυξήσουμε την πρόσληψή της

Μια βιταμίνη που συχνά παραμελούμε μπορεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία του αναπνευστικού συστήματος και στη μείωση των νοσηλειών