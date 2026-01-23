Αναπνευστικές λοιμώξεις: Η ανεπάρκεια βιταμίνης D γεμίζει τα νοσοκομεία – Πώς να αυξήσουμε την πρόσληψή της
Μια βιταμίνη που συχνά παραμελούμε μπορεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία του αναπνευστικού συστήματος και στη μείωση των νοσηλειών
Η σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης D σχετίζεται με υψηλότερο ποσοστό νοσηλείας για λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, όπως η βρογχίτιδα και η πνευμονία, σύμφωνα με μελέτη με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Surrey που δημοσιεύθηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition.
Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 36.258 συμμετέχοντες από τη βρετανική βάση δεδομένων UK Biobank για να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ των επιπέδων βιταμίνης D, μιας βιταμίνης με ζωτική σημασία για τη σωματική μας ευεξία, και του ποσοστού νοσηλείας λόγω λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος. Οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού (πνευμονία και βρογχίτιδα) κατατάσσονται μεταξύ των 20 κορυφαίων αιτιών θνησιμότητας παγκοσμίως για τα άτομα ηλικίας 50-74 ετών και στις δέκα κορυφαίες για όσους είναι 75 ετών και άνω.
