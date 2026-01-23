Ένας καθηγητής εξηγεί τα πάντα για τους νευροενδοκρινείς όγκους
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για μια σπάνια αλλά ολοένα συχνότερη μορφή καρκίνου, με έμφαση στη σωστή διερεύνηση και παρακολούθηση - Ο κ. Γρηγόριος Καλτσάς, Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας EKΠA, Υπεύθυνος του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Νευροενδοκρινικών Νεοπλασμάτων Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», εξηγεί
*Γράφει ο κ. Γρηγόριος Καλτσάς PhD FRCP (Lon), Καθηγητής Παθολογίας – Ενδοκρινολογίας EKΠA, Υπεύθυνος του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Νευροενδοκρινικών Νεοπλασμάτων Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» (EURACAN – ENETS Center of Excellence)
Τα νευροενδοκρινικά κύτταρα υπάρχουν σε όλο το σώμα και η λειτουργία τους είναι να παράγουν ορμόνες/χημικές ουσίες, απαραίτητες για τη φυσιολογική λειτουργία του σώματος. Όταν τα κύτταρα αυτά αναπαράγονται ανεξέλεγκτα δημιουργούνται τα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα (ΝΕΝ), που ονομάζονταν παλαιότερα καρκινοειδείς όγκοι. Τα νεοπλάσματα αυτά μπορεί να εισβάλουν σε παρακείμενα όργανα και να εξαπλωθούν σε άλλα μέρη του σώματος (δηλαδή να δώσουν μετάσταση). Πολλά ΝΕΝ αναπτύσσονται στο γαστρεντερικό/αναπνευστικό σύστημα και δυνητικά όλα θεωρούνται κακοήθη με κακόηθες δυναμικό που εξαρτάται από το σημείο του σώματος που προέρχονται, το μέγεθος τους, και τον ρυθμό πολλαπλασιασμού των κακοήθων κυττάρων (grading) που προσδιορίζεται από τον δείκτη Ki67 (Grade 1: ki67 <3%, Grade 2: 3-20%, Grade 3: >20%). Όσο υψηλότερο το Grade τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα μεταστάσεων. Νεοπλάσματα που προέρχονται από το δωδεκαδάκτυλο, σκωληκοειδή απόφυση, ορθό και η πλειονότητα των νεοπλασμάτων του πνεύμονα (τυπικά καρκινοειδή) και του στομάχου δεν δίνουν συνήθως μεταστάσεις ενώ αυτά του λεπτού εντέρου/παγκρέατος και τα άτυπα καρκινοειδή του πνεύμονα είναι επιθετικά. Παρόλα αυτά και επί παρουσίας μεταστάσεων, κυρίως στο ήπαρ, η εξέλιξη και πρόγνωση των ΝΕΝ είναι πολύ καλύτερη από άλλα κακοήθη νεοπλάσματα με υψηλά ποσοστά 5-/10-ετούς επιβίωσης. Ένα ποσοστό 10-15% των ΝΕΝ είναι πιο επιθετικά και ονομάζονται πτωχά διαφοροποιημένα.
