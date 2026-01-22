Γιώργος Καπετανάκης: Ο καρκίνος πνεύμονα κοστίζει 7.000 ζωές τον χρόνο στην Ελλάδα – Χρειαζόμαστε εθνικό σχέδιο δράσης
Στο πλαίσιο της ομιλίας του στο Στρογγυλό τραπέζι του ygeiamou.gr, o πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ αναφέρθηκε στο μείζον πρόβλημα του καρκίνου του πνεύμονα και στον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ίδιοι οι ασθενείς στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού εθνικού σχεδίου δράσης
Στην ανάγκη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Εθνικού σχεδίου δράσης για τον καρκίνο του πνεύμονα, μια απ’ τις πιο δύσκολες και συχνές μορφές καρκίνου στη χώρα μας, εστίασε ο κ. Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), μιλώντας στο στρογγυλό τραπέζι του ygeiamou.gr με θέμα τον καρκίνο του πνεύμονα.
Ο κ. Καπετανάκης αναφέρθηκε, ειδικότερα, στον ρόλο των ογκολογικών ασθενών. «Από το 2023 που τελείωσε η πανδημία, το μήνυμα που στέλνει πάντα η ΕΛΛΟΚ είναι «ο άνθρωπος στο επίκεντρο». Στόχος είναι να αναδείξουμε την ανάγκη ολιστικής προσέγγισης, να απευθυνθούμε στον πολίτη, κατευθείαν, πριν γίνει ασθενής, αλλά και στον ασθενή και να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια πιο υγιή κοινωνία, εστιάζοντας στη δημόσια υγεία. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν μεθοδικά. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδος», είπε αρχικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται 2,7 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου πνεύμονα και καταγράφονται 1,3 εκατομμύρια θάνατοι. Στην Ελλάδα, ο αριθμός των θανάτων από καρκίνο πνεύμονα φτάνει τους 7.000 τον χρόνο – δηλαδή περισσότεροι από αυτούς που προκαλούν ο καρκίνος μαστού, παχέος εντέρου και προστάτη αθροιστικά.
