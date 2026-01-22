Τι αλλάζει στο σώμα μόλις κόψουμε το αλκοόλ
Η αποχή από το αλκοόλ οδηγεί σε σαφείς βελτιώσεις στο σώμα πριν καν ολοκληρωθεί ο Dry January - Σε πέψη, ύπνο και διάθεση οι πρώτες αισθητές αλλαγές
Η συμπλήρωση περίπου 18 ημερών χωρίς κατανάλωση αλκοόλ στο πλαίσιο του Dry January θεωρείται ήδη σημαντικό ορόσημο, ενώ, σύμφωνα με ειδικούς, το σώμα αρχίζει να εμφανίζει απτά οφέλη πριν καν ολοκληρωθεί ο μήνας.
Όπως αναφέρει η φιλανθρωπική οργάνωση Alcohol Change UK, η καμπάνια Dry January ξεκίνησε το 2013 με περίπου 4.000 συμμετέχοντες και, στη 13η χρονιά της, έχει εξελιχθεί σε μαζικό εγχείρημα, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους να λαμβάνουν μέρος το 2025.
