Τι αλλάζει στο σώμα μόλις κόψουμε το αλκοόλ
Τι αλλάζει στο σώμα μόλις κόψουμε το αλκοόλ

Η αποχή από το αλκοόλ οδηγεί σε σαφείς βελτιώσεις στο σώμα πριν καν ολοκληρωθεί ο Dry January - Σε πέψη, ύπνο και διάθεση οι πρώτες αισθητές αλλαγές

ygeiamou.gr team
Η συμπλήρωση περίπου 18 ημερών χωρίς κατανάλωση αλκοόλ στο πλαίσιο του Dry January θεωρείται ήδη σημαντικό ορόσημο, ενώ, σύμφωνα με ειδικούς, το σώμα αρχίζει να εμφανίζει απτά οφέλη πριν καν ολοκληρωθεί ο μήνας.

Όπως αναφέρει η φιλανθρωπική οργάνωση Alcohol Change UK, η καμπάνια Dry January ξεκίνησε το 2013 με περίπου 4.000 συμμετέχοντες και, στη 13η χρονιά της, έχει εξελιχθεί σε μαζικό εγχείρημα, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους να λαμβάνουν μέρος το 2025.

ygeiamou.gr team
