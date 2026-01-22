Βία και μέθη σε ανηλίκους: Οι διακομιδές στο «Η Αγία Σοφία» το Σαββατοκύριακο
Βία και μέθη σε ανηλίκους: Οι διακομιδές στο «Η Αγία Σοφία» το Σαββατοκύριακο
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Μιχάλης Γιαννάκος, παραθέτει περιστατικά βίας και μέθης ανηλίκων που διακομίστηκαν και νοσηλεύτηκαν το Σαββατοκύριακο - Ανάμεσά τους παιδί 7 ετών
Η βία μεταξύ ανηλίκων και τα περιστατικά μέθης σε παιδιά και εφήβους επανέρχονται διαρκώς στο προσκήνιο, με ειδικούς και φορείς να ζητούν μέτρα πρόληψης και ελέγχου, αλλά με την καθημερινότητα να δείχνει ότι το πρόβλημα παραμένει πιεστικό. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), κ. Μιχάλης Γιαννάκος, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καταγγέλλοντας ότι «δεν ιδρώνει το αυτί κανενός», ενώ παραθέτει περιστατικά που, όπως αναφέρει, διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» το Σαββατοκύριακο.
Όπως σημειώνει ο κ. Γιαννάκος, παρά τις δημόσιες συζητήσεις για την ανάγκη λήψης μέτρων – ιδίως μετά από πρόσφατα σοβαρά περιστατικά που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα – οι διακομιδές παιδιών για βία και μέθη εξακολουθούν να καταγράφονται. Σύμφωνα με όσα περιγράφει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ:
- Το Σάββατο, διακομίστηκαν δύο αγόρια 10 και 12 ετών από τα Σπάτα, με «χτυπήματα σε όλο το σώμα», ύστερα από ξυλοδαρμό σε παιδότοπο.
