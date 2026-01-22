Σεξ: Ποια είναι η ιδανική συχνότητα που κρατάει το ζευγάρι μαζί – Τι άλλο χρειάζεται να δοκιμάσουν
YGEIAMOU.GR
Ζευγάρι Σεξ Σεξουαλική Ικανοποίηση Σεξουαλική υγεία

Σεξ: Ποια είναι η ιδανική συχνότητα που κρατάει το ζευγάρι μαζί – Τι άλλο χρειάζεται να δοκιμάσουν

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την ιδανική συχνότητα ερωτικών επαφών και γιατί χρειάζεται και λίγη ποικιλία, αλλά και φαντασία για να κρατηθεί η σχέση

Σεξ: Ποια είναι η ιδανική συχνότητα που κρατάει το ζευγάρι μαζί – Τι άλλο χρειάζεται να δοκιμάσουν
Κλέλια Γιαρίμογλου
Είναι από τα πιο συχνά – και προσωπικά – ερωτήματα σε μία σχέση: Πόσο συχνά «πρέπει» να κάνει σεξ ένα ζευγάρι για να παραμείνει δεμένo; Η απάντηση, όπως όλα δείχνουν, δεν εξαρτάται μόνο από τη διάθεση, την ηλικία ή τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Σύμφωνα με κορυφαία ειδικό στη σεξουαλική υγεία, υπάρχει μία συγκεκριμένη συχνότητα που φαίνεται να λειτουργεί ως… γλυκιά ισορροπία για τις περισσότερες σχέσεις – και είναι λιγότερη απ’ όσο φαντάζονται πολλοί.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης