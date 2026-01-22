Σεξ: Ποια είναι η ιδανική συχνότητα που κρατάει το ζευγάρι μαζί – Τι άλλο χρειάζεται να δοκιμάσουν

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την ιδανική συχνότητα ερωτικών επαφών και γιατί χρειάζεται και λίγη ποικιλία, αλλά και φαντασία για να κρατηθεί η σχέση