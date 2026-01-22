Κορίνα Πατέλη-Bell: Στη χώρα μας κάθε ώρα ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του ή διαγιγνώσκεται με καρκίνο του πνεύμονα
Τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ενώσεις ασθενών στην ενημέρωση του πληθυσμού αναφορικά με τη συμμετοχή σε πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα υπογράμμισε η κυρία Κορίνα Πατέλη-Bell, Πρόεδρος & Διαχειρίστρια της FairLife L.C.C. στο Στρογγυλό Tραπέζι του ygeiamou για τη νόσο
Για τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, αλλά και για τον καίριο ρόλο των οργανώσεων των ασθενών στην επιτυχή πραγματοποίηση και οργάνωση ενός προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου μίλησε η κυρία Κορίνα Πατέλη-Bell, Ιδρύτρια, Πρόεδρος & Διαχειρίστρια της FairLife L.C.C. στο Στρογγυλό Tραπέζι του ygeiamou για τον Καρκίνο του Πνεύμονα.
«Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο αόρατος καρκίνος», είπε η κυρία Πατέλη-Bell. «Δεν είναι απλά ένα ογκολογικό ζήτημα, είναι μια πρόκληση για τη Δημόσια Υγεία και αφορά ζητήματα κοινωνικής συνοχής, γιατί εφόσον οι περισσότερες διαγνώσεις γίνονται σε προχωρημένο στάδιο, ξεφεύγουμε λίγο από το πεδίο της ατομικής ευθύνης», συμπλήρωσε.
Η απουσία οργανωμένου προσυμπτωματικού ελέγχου αποτελεί κατά την κυρία Πατέλη-Bell ένα από τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς. «Πάνω από το 70% των διαγνώσεων γίνεται σε προχωρημένο στάδιο, άρα εδώ έχουμε χαμένες ευκαιρίες. Στη χώρα μας κάθε ώρα ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του ή διαγιγνώσκεται με καρκίνο του πνεύμονα. Καθώς τα επόμενα χρόνια, έως το 2050, οι διαγνώσεις θα αυξηθούν, καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα να υπάρξει προσυμπτωματικός έλεγχος», ανέφερε.
