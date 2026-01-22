Κορίνα Πατέλη-Bell: Στη χώρα μας κάθε ώρα ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του ή διαγιγνώσκεται με καρκίνο του πνεύμονα

Τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ενώσεις ασθενών στην ενημέρωση του πληθυσμού αναφορικά με τη συμμετοχή σε πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα υπογράμμισε η κυρία Κορίνα Πατέλη-Bell, Πρόεδρος & Διαχειρίστρια της FairLife L.C.C. στο Στρογγυλό Tραπέζι του ygeiamou για τη νόσο