Μακροζωία: Με μόλις 5′ περπάτημα παραπάνω την ημέρα προσθέτουμε χρόνια στη ζωή μας
Λίγα λεπτά μέτριας σωματικής δραστηριότητας μπορούν να μας βοηθήσουν να ζήσουμε περισσότερο, σύμφωνα με νεότερη μελέτη
Ακόμα κι αν δεν έχουμε πολύ χρόνο για άσκηση μέσα στην ημέρα, λίγα λεπτά σωματικής δραστηριότητας -όσα περίπου θα θέλαμε για να ετοιμάσουμε έναν καφέ- μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ακόμη και πολύ μικρές αυξήσεις στην καθημερινή κίνηση μπορούν να έχουν εντυπωσιακά οφέλη για τη μακροζωία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μεγάλη διεθνή μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο The Lancet, 5 λεπτά μέτριας έντασης σωματικής δραστηριότητας την ημέρα, όπως το περπάτημα συσχετίζεται με μείωση του κινδύνου θανάτου στον γενικό πληθυσμό κατά περίπου 10%.
