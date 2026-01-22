Πόσο γερασμένοι είναι οι πνεύμονές σας; Το απλό τεστ που δίνει την απάντηση – Γίνεται στο σπίτι
Άσθμα Ηλικία Πνεύμονες Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Τι αποκαλύπτει νέα μεγάλη έρευνα για την αναπνευστική λειτουργία με την πάροδο του χρόνου - Πώς να ελέγξετε τους πνεύμονες μόνοι σας στο σπίτι

Κλέλια Γιαρίμογλου
Οι πνεύμονες κρύβουν περισσότερα μυστικά για την υγεία μας απ’ όσα φανταζόμαστε. Με κάθε ανάσα εκτίθενται σε ρύπους, μικρόβια, σκόνη και αλλεργιογόνα, μία καθημερινή επιβάρυνση που επιταχύνει τη φυσική τους φθορά. Το εντυπωσιακό, όμως, είναι ότι η κατάσταση των πνευμόνων δεν επηρεάζει μόνο την αναπνοή, αλλά συνδέεται άμεσα με τη συνολική υγεία, το ανοσοποιητικό, το βάρος και ακόμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Τον Μάιο του 2025, διεθνής ομάδα ειδικών στη αναπνευστική ιατρική δημοσίευσε μία από τις πρώτες μελέτες που χαρτογραφούν πώς αλλάζει η λειτουργία των πνευμόνων με την ηλικία. Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα περίπου 30.000 ανδρών και γυναικών, που συλλέχθηκαν σε βάθος δεκαετιών, και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Karolinska Institutet.

