Η άσκηση ξανανιώνει τον εγκέφαλο των 50χρονων – Ποια μορφή γυμναστικής πετυχαίνει το «θαύμα»

Η συστηματική άσκηση φαίνεται ότι έχει την ιδιότητα να ξανανιώνει τον εγκέφαλο στη μέση ηλικία - Οι ερευνητές ωστόσο δεν έχουν καταφέρει να εξηγήσουν τον μηχανισμό πίσω από το εύρημα αυτό