Η άσκηση ξανανιώνει τον εγκέφαλο των 50χρονων – Ποια μορφή γυμναστικής πετυχαίνει το «θαύμα»
Η άσκηση ξανανιώνει τον εγκέφαλο των 50χρονων – Ποια μορφή γυμναστικής πετυχαίνει το «θαύμα»

Η συστηματική άσκηση φαίνεται ότι έχει την ιδιότητα να ξανανιώνει τον εγκέφαλο στη μέση ηλικία - Οι ερευνητές ωστόσο δεν έχουν καταφέρει να εξηγήσουν τον μηχανισμό πίσω από το εύρημα αυτό

Κλέλια Γιαρίμογλου
Η ιδέα της τακτικής άσκησης δεν είναι πάντα ελκυστική. Όταν όμως το αντάλλαγμα είναι ένας πιο «νέος» εγκέφαλος, τα πράγματα αλλάζουν. Σύμφωνα με νέα μελέτη, ένας χρόνος συστηματικής αερόβιας άσκησης αρκεί για να κάνει τον εγκέφαλο μεσήλικων να μοιάζει έως και επτά μήνες νεότερος.

Οι ερευνητές ζήτησαν από άτομα μέσης ηλικίας, που δεν ήταν ιδιαίτερα δραστήρια, να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα αερόβιας άσκησης για 12 μήνες. Στο τέλος του έτους, μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου, αναλυμένες με αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης, έδειξαν μετρήσιμες δομικές αλλαγές που συνδέονται με νεότερη «εγκεφαλική ηλικία».

