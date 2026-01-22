Ποια δημητριακά αξίζει να βάλουμε στο πιάτο μας – Οι καλύτερες επιλογές, σύμφωνα με ειδικούς
Ποια δημητριακά αξίζει να βάλουμε στο πιάτο μας – Οι καλύτερες επιλογές, σύμφωνα με ειδικούς

Αμάρανθος, κινόα, βρώμη και άλλα δημητριακά προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην υγεία, αρκεί να μη λείπουν από το πιάτο μας

Ποια δημητριακά αξίζει να βάλουμε στο πιάτο μας – Οι καλύτερες επιλογές, σύμφωνα με ειδικούς
Μαρία Κοτοπούλη
Αν και το ενδιαφέρον γύρω από τη διατροφή έχει στραφεί στις πρωτεΐνες, υπάρχει ακόμα ένα τρόφιμο που θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο πιάτο μας, με παρουσία ακόμα κι από την αρχαιότητα: τα δημητριακά.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε δημητριακά και ψευδοδημητριακά;

Σε γενικές γραμμές, τα δημητριακά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τα αληθινά δημητριακά είναι οι σπόροι αγρωστωδών φυτών, όπως το σιτάρι, το ρύζι και το καλαμπόκι. Τα ψευδοδημητριακά, αν και δεν προέρχονται από αγρωστώδη φυτά, καταναλώνονται με παρόμοιο τρόπο και έχουν αντίστοιχη διατροφική χρήση.

