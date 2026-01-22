Ποια δημητριακά αξίζει να βάλουμε στο πιάτο μας – Οι καλύτερες επιλογές, σύμφωνα με ειδικούς
Ποια δημητριακά αξίζει να βάλουμε στο πιάτο μας – Οι καλύτερες επιλογές, σύμφωνα με ειδικούς
Αμάρανθος, κινόα, βρώμη και άλλα δημητριακά προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην υγεία, αρκεί να μη λείπουν από το πιάτο μας
Αν και το ενδιαφέρον γύρω από τη διατροφή έχει στραφεί στις πρωτεΐνες, υπάρχει ακόμα ένα τρόφιμο που θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο πιάτο μας, με παρουσία ακόμα κι από την αρχαιότητα: τα δημητριακά.
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε δημητριακά και ψευδοδημητριακά;
Σε γενικές γραμμές, τα δημητριακά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τα αληθινά δημητριακά είναι οι σπόροι αγρωστωδών φυτών, όπως το σιτάρι, το ρύζι και το καλαμπόκι. Τα ψευδοδημητριακά, αν και δεν προέρχονται από αγρωστώδη φυτά, καταναλώνονται με παρόμοιο τρόπο και έχουν αντίστοιχη διατροφική χρήση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε δημητριακά και ψευδοδημητριακά;
Σε γενικές γραμμές, τα δημητριακά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τα αληθινά δημητριακά είναι οι σπόροι αγρωστωδών φυτών, όπως το σιτάρι, το ρύζι και το καλαμπόκι. Τα ψευδοδημητριακά, αν και δεν προέρχονται από αγρωστώδη φυτά, καταναλώνονται με παρόμοιο τρόπο και έχουν αντίστοιχη διατροφική χρήση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα