Γιατί αυξάνονται οι γαστρεντερικοί καρκίνοι σε νέους κάτω των 50 ετών – Οι ειδικοί εξηγούν

Πέρα από την κληρονομικότητα, τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο παραγόντων όπως το εντερικό μικροβίωμα στη διαμόρφωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου σε νεαρές ηλικίες