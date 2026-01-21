Έρχεται νέο ασφαλιστικό προϊόν σε συνεργασία με το ΕΣΥ – Τι έχει πει ο υπουργός Υγείας
Ένα νέο μοντέλο ασφάλισης υγείας που θα αξιοποιεί τις υποδομές και τις υπηρεσίες του ΕΣΥ συζητείται μεταξύ κυβέρνησης και ασφαλιστικών εταιρειών, με στόχο φθηνότερα και πιο ανταγωνιστικά προγράμματα για τους πολίτες
Νέοι ορίζοντες ανοίγονται στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας και στα ασφαλιστικά προγράμματα που παρέχονται στην αγορά καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ενός νέου ασφαλιστηρίου υγείας.
Το ασφαλιστήριο αυτό θα αξιοποιείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) κάνοντας μια νέα αρχή και για τις ασφαλιστικές εταιρείες που θα θελήσουν να το δημιουργήσουν, και για το δημόσιο σύστημα υγείας, και για τους πολίτες που θα το αποκτήσουν.
