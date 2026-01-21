Έρχεται νέο ασφαλιστικό προϊόν σε συνεργασία με το ΕΣΥ – Τι έχει πει ο υπουργός Υγείας

Ένα νέο μοντέλο ασφάλισης υγείας που θα αξιοποιεί τις υποδομές και τις υπηρεσίες του ΕΣΥ συζητείται μεταξύ κυβέρνησης και ασφαλιστικών εταιρειών, με στόχο φθηνότερα και πιο ανταγωνιστικά προγράμματα για τους πολίτες