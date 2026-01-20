Το στιλ ντυσίματος που μαρτυρά έλλειψη αυτοπεποίθησης – Τι σημαίνουν τα μαύρα
Casual, vintage, sporty... Όποιο κι αν είναι το στιλ σας, αποκαλύπτει πολλά περισσότερα για την προσωπικότητα απ' ότι θα περιμενάτε

Μαρία Κοτοπούλη
Αν θυμάστε τις πρώτες, αμήχανες σκηνές συνάντησης της Miranda Priestly (Meryl Streep) με την -αθώα τότε- Andrea Sachs (Anne Hathaway) στην ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada», οι ενδυματολογικές διαφορές τους δεν περνούν απαρατήρητες. Από τη μία, η επιβλητική Miranda εμφανίζεται με εντυπωσιακά, ακριβά ρούχα που αποπνέουν εξουσία και αυτοπεποίθηση. Από την άλλη, η Andrea, ανυποψίαστη για το τι την περιμένει, φοράει φαρδιά ρούχα που δεν κολακεύουν τη –λεπτή κατά τα άλλα– σιλουέτα της και μοιάζουν σχεδόν να τη «σβήνουν».

Κι όμως, αυτές οι ενδυματολογικές επιλογές δεν είναι τυχαίες. Σύμφωνα με την επιστήμη, τα ρούχα λειτουργούν ως καθρέφτης της ψυχολογικής μας κατάστασης και προϊδεάζουν τον θεατή για την εξέλιξη της ιστορίας, ήδη από τα πρώτα λεπτά της ταινίας.

