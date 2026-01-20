Έρευνα αποκαλύπτει πότε κορυφώνεται η ανδρική λίμπιντο – Και δεν είναι στα 20
Μία νέα μελέτη καταρρίπτει τις κοινές πεποιθήσεις για την ανδρική σεξουαλική επιθυμία και δείχνει ότι η κορύφωσή της δεν συμπίπτει με την «ηλικία των 20»
Η αντίληψη ότι οι άνδρες έχουν την υψηλότερη λίμπιντο σε νεαρή ηλικία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Νέα επιστημονικά δεδομένα αναδεικνύουν μία διαφορετική εικόνα για τη σεξουαλική τους ζωή, δείχνοντας ότι η λίμπιντο δεν μειώνεται απλώς με τα χρόνια, αλλά ακολουθεί μια πιο σύνθετη πορεία από ό,τι πίστευαν μέχρι τώρα.
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Τάρτου στην Εσθονία ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 67.000 ενήλικες ηλικίας 20 έως 84 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ανδρική σεξουαλική επιθυμία αυξάνεται πέρα από την πρώιμη ενήλικη ζωή, παραμένοντας υψηλή και σε μεγαλύτερες ηλικίες – με κορύφωση μετά τα 40. Παρά την πτώση των επιπέδων τεστοστερόνης μετά τα 30, η λίμπιντο συνεχίζει να επηρεάζεται σημαντικά από παράγοντες πέρα από τη βιολογία, όπως η συναισθηματική οικειότητα, οι σχέσεις και η κοινωνική δυναμική.
