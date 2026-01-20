Πόσοι Έλληνες πήραν δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία από τις γιορτές μέχρι σήμερα

Πόσοι πολίτες έχουν ήδη εξυπηρετηθεί, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από το δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων