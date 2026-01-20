Πόσοι Έλληνες πήραν δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία από τις γιορτές μέχρι σήμερα
Πόσοι πολίτες έχουν ήδη εξυπηρετηθεί, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από το δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων
Σχεδόν 2.000 πολίτες έχουν εξυπηρετηθεί εν μέσω εορτών και μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, σχετικά με το δωρεάν πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για το σκέλος της πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή των πρώτων μηνυμάτων (SMS) προς τους δικαιούχους του δωρεάν προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων ξεκίνησε στις 23 Δεκεμβρίου.
