Τι σημαίνει η υψηλή λιποπρωτεΐνη-α για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο στις γυναίκες

Πολύ υψηλά επίπεδα λιποπρωτεΐνης-α συνδέονται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο έως και 30 χρόνια αργότερα, ακόμη και σε υγιείς γυναίκες, συμπεραίνει νεότερη μελέτη