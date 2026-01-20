Τι σημαίνει η υψηλή λιποπρωτεΐνη-α για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο στις γυναίκες
Πολύ υψηλά επίπεδα λιποπρωτεΐνης-α συνδέονται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο έως και 30 χρόνια αργότερα, ακόμη και σε υγιείς γυναίκες, συμπεραίνει νεότερη μελέτη
Μια μεγάλη αμερικανική μελέτη δείχνει ότι πολύ υψηλά επίπεδα λιποπρωτεΐνης-α στο αίμα συνδέονται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων σε βάθος 30 ετών, ακόμη και σε γυναίκες που ήταν αρχικά απολύτως υγιείς.
Η λιποπρωτεΐνη-α αποτελεί αναγνωρισμένο αλλά λιγότερο γνωστό παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο. Τα επίπεδά της καθορίζονται κυρίως από τα γονίδια και σταθεροποιούνται πολύ νωρίς στη ζωή, γεγονός που σημαίνει ότι η έκθεση διαρκεί για δεκαετίες. Έτσι, μία και μόνο μέτρηση μπορεί να λειτουργήσει ως αξιόπιστος δείκτης του μελλοντικού κινδύνου.
