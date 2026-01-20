Ειρήνη Αγαπηδάκη: Το 2026 ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα
Τις λεπτομέρειες του πιλοτικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα που θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες από το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με συγκεκριμένα νοσοκομεία της χώρας παρουσίασε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, προσκεκλημένη στο Στρογγυλό τραπέζι του ygeiamou.gr
Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας για την έναρξη προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στη χώρα, με στόχο να αντιμετωπιστεί συνολικά, τόσο σε επίπεδο έγκαιρης διάγνωσης όσο και θεραπείας, η δύσκολη αυτή μορφή καρκίνου, αποκάλυψε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στο Στρογγυλό τραπέζι του ygeiamou με θέμα «Καρκίνος του πνεύμονα: Η δύναμη της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης».
Το πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει πιλοτικά μέσα στο 2026, σε αντίθεση με άλλα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου δεν απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό, αλλά σε ομάδα υψηλού κινδύνου, όπως αυτή ορίζεται από τα επιστημονικά κριτήρια. Η εξέταση αναφοράς είναι η αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης ακτινοβολίας (Low Dose CT) και το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί αποκλειστικά μέσω νοσοκομείων (κλινικές/εξωτερικά ιατρεία) με συγκεκριμένο πρωτόκολλο και πλήρη διαδρομή παραπομπής, ώστε όποιος χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση να οδηγείται οργανωμένα εντός του νοσοκομειακού πλαισίου (διάγνωση–σταδιοποίηση–θεραπευτικός προσανατολισμός).
