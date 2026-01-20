Ειρήνη Αγαπηδάκη: Το 2026 ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα

Τις λεπτομέρειες του πιλοτικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα που θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες από το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με συγκεκριμένα νοσοκομεία της χώρας παρουσίασε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, προσκεκλημένη στο Στρογγυλό τραπέζι του ygeiamou.gr