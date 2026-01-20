Παντοτινά και επικίνδυνα χημικά «κρύβονται» στην κουζίνα – Πώς να μειώσουμε την έκθεση
Παντοτινά και επικίνδυνα χημικά «κρύβονται» στην κουζίνα – Πώς να μειώσουμε την έκθεση

Από αντικολλητικά τηγάνια και μαύρα πλαστικά έως τις συσκευασίες και το μαγείρεμα: Τι δείχνουν τα δεδομένα για τα χημικά που «κρύβονται» στην κουζίνα και πώς μπορούμε να μειώσουμε την έκθεσή μας

Σαβίνα Αποστολοπούλου

Ένα συνηθισμένο γεύμα μπορεί να συνοδεύεται από μια «αόρατη» πλευρά της καθημερινότητας: χημικές ουσίες που σχετίζονται με το πλαστικό και βρίσκονται γύρω από τα τρόφιμα -στη συσκευασία, στα σκεύη, στα δοχεία αποθήκευσης, ακόμη και σε εργαλεία μαγειρικής.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται ομάδες ουσιών, όπως οι PFAS (οι λεγόμενες «αιώνιες χημικές ουσίες»), οι φθαλικές ενώσεις, οι δισφαινόλες (BPA και συγγενείς, όπως BPS/BPF) και τα επιβραδυντικά φλόγας. Ερευνητές τις συνδέουν (με διαφορετική ισχύ στοιχείων ανά ουσία) με συνέπειες όπως ενδοκρινική διαταραχή, παρεμβολές στο ανοσοποιητικό σύστημα και αυξημένο κίνδυνο για ορισμένες παθήσεις.

