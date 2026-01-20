Πόσο παρεμβατική γιαγιά είστε; 6 συμπεριφορές που σας προδίδουν
Πόσο παρεμβατική γιαγιά είστε; 6 συμπεριφορές που σας προδίδουν
Πότε η φροντίδα ξεπερνά τα όρια και αρχίζει να δημιουργεί εντάσεις στην οικογένεια - Οι συμπεριφορές που προδίδουν ότι είστε πολύ παρεμβατική γιαγιά ή αλλιώς «γιαγιά-ελικόπτερο»
Είναι πάντα παρούσα. Ξέρει πότε το παιδί κρυώνει, πότε πεινάει και – κυρίως – πότε οι γονείς του «δεν χειρίζονται σωστά μία κατάσταση». Αν αυτή η εικόνα σάς φαίνεται γνώριμη, ίσως δεν πρόκειται απλώς για μία πολύ δοτική γιαγιά, αλλά γι’ αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν… «γιαγιά-ελικόπτερο».
Ο όρος προέρχεται από τους λεγόμενους «γονείς-ελικόπτερα», εκείνους δηλαδή που βρίσκονται διαρκώς «πάνω από το παιδί», παρακολουθώντας και παρεμβαίνοντας σε κάθε του κίνηση, σαν ελικόπτερο που αιωρείται χωρίς να απομακρύνεται από την περιοχή. Όταν αυτή η συμπεριφορά περνά στους παππούδες και τις γιαγιάδες, τότε η καλή πρόθεση μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε πηγή έντασης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο όρος προέρχεται από τους λεγόμενους «γονείς-ελικόπτερα», εκείνους δηλαδή που βρίσκονται διαρκώς «πάνω από το παιδί», παρακολουθώντας και παρεμβαίνοντας σε κάθε του κίνηση, σαν ελικόπτερο που αιωρείται χωρίς να απομακρύνεται από την περιοχή. Όταν αυτή η συμπεριφορά περνά στους παππούδες και τις γιαγιάδες, τότε η καλή πρόθεση μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε πηγή έντασης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα